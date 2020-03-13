Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 62
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 62. Об этом в пятницу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство здравоохранения королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее было известно о 45 заразившихся в стране.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.
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