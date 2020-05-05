В Палестине продлили действующий из-за пандемии режим ЧС

Президент Палестины Махмуд Аббас продлил еще на месяц действующий с начала марта из-за пандемии COVID-19 режим чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник информационное агентство Maan.

Махмуд Аббас подписал указ о продлении сроком на 30 дней режима ЧС на всех палестинских территориях, указывает агентство. Эти меры призваны обеспечить безопасность населения. Президентский указ вступает в силу с момента его публикации в официальной печати 5 мая. Как отмечает Maan, это решение было принято по итогам совещания правительства, на котором было рекомендовано продлить ограничительные меры в целях противодействия распространению вируса.

К настоящему моменту на палестинских территориях выявлено 480 случаев заражения, умерли четыре человека, свыше 90 выздоровели. О первых случаях заражения на Западном берегу реки Иордан стало известно 5 марта. Сразу после этого Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях. В первую очередь ограничительные меры коснулись Вифлеема, где и были обнаружены первые случаи заражения. Город полностью закрыт для туристов и паломников. До особого распоряжения закрыта базилика Рождества Христова - одно из самых посещаемых святых мест в мире. Не было сделано никаких исключений на время Пасхи.

Жесткие меры уже негативным образом отразились на и без того тяжелой экономической ситуации автономии и положении палестинцев.