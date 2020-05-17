В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам
В Саудовской Аравии за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 2 736, достигнув 54 752, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Отмечается, что всего выздоровели 25 722, умерли 312 пациентов.
Саудовская Аравия находится на первом месте в арабском мире по распространению коронавируса. Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста стало нарушение карантина жителями во время Рамадана.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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