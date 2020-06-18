Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
По меньшей мере четыре ракеты упали в ночь на четверг в "зеленой зоне" иракской столицы недалеко от посольства США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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