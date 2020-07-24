Военная база подверглась ракетному обстрелу в пригороде Багдада

Иракская военная база, расположенная в южном пригороде Багдада, подверглась в пятницу ракетному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявление силовых структур страны.

По их данным, четыре реактивных снаряда разорвались в лагере Бисмайя. Одна из ракет упала на склад с обмундированием, вторая - на бытовки полка охранения базы, еще две - на пустырях. В результате атаки пострадавших нет, причинен только материальный ущерб.

Как заявлял в минувшую среду заместитель командующего операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии генерал-майор Кеннет Экман, силы международной коалиции планировали 25 июля передать Ираку контроль над базой в Бисмайя, где ранее были дислоцированы испанские военные, обучавшие иракских солдат.

В последние месяцы иракские военные базы, на которых размещались иностранные военнослужащие, в первую очередь американские, а также посольство США в Багдаде неоднократно повергались ракетным атакам. Их интенсивность значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.