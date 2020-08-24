Взрыв на газопроводе на юге Сирии произошел в результате теракта

Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта.

Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал Al Ekhbariya слова министра.