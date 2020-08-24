Взрыв на газопроводе на юге Сирии произошел в результате теракта
Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта.
Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал Al Ekhbariya слова министра.
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