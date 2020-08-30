Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
По меньшей мере две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада в воскресенье.
Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет.
В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.
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