Экс-премьер Ливана заявил о готовности вновь возглавить правительство

Лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири объявил в четверг о готовности вернуться на пост главы правительства Ливана при условии поддержки французской инициативы всеми ливанскими партиями. Об этом он сказал в ночном интервью телеканалу MTV. "Я не затворяю окончательно двери и остаюсь естественным кандидатом на пост премьер-министра", - подчеркнул Харири, который ушел в отставку в октябре прошлого года на фоне массовых уличных протестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экс-премьер призвал политические партии "не терять последнего шанса, который представляет собой дорожная карта по спасению Ливана, выдвинутая в сентябре президентом Франции Эмманюэлем Макроном". По его словам, "нельзя допустить наступления голода в Ливане и прекращения международной финансовой помощи". Поэтому, как считает суннитский политик, все стороны, включая шиитскую партию "Хезболлах", должны сделать уступки.

Харири напомнил, что бойкот Ливана со стороны США, Запада и арабских государств Персидского залива вызван продолжающимся вмешательством "Хезболлах" в Сирии, Ираке и Йемене. "Ливанский народ не должен страдать из-за санкций, введенных против шиитских партий по причине их несогласия изменить свою политику", - заявил он.

Как подчеркнул лидер "Аль-Мустакбаль", французская инициатива, открывающая путь предоставлению Ливану кредитов со стороны Международного валютного фонда, "не потерпела фиаско и остается в силе". Харири подтвердил, что готов "во имя спасения ливанского народа" пойти на компромисс и уступить пост министра финансов в будущем кабинете шиитам.