Ливане при взрыве на складе на границе с Сирией пострадали 10 человек
По меньшей мере 10 человек пострадали в воскресенье при взрыве на складе, где хранились газовые баллоны, в ливанском городе Каср на границе с Сирией.
Об этом сообщил телеканал LBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, семь пострадавших госпитализированы. Причина инцидента не уточняется.
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