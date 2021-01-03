Ливане при взрыве на складе на границе с Сирией пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали в воскресенье при взрыве на складе, где хранились газовые баллоны, в ливанском городе Каср на границе с Сирией.

Об этом сообщил телеканал LBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, семь пострадавших госпитализированы. Причина инцидента не уточняется.