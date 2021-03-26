Аравийская коалиция заявила об уничтожении беспилотника, запущенного хуситами

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили о перехвате и уничтожении беспилотного летательного аппарата, запущенного в направлении королевства сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, беспилотник двигался в сторону города Хамис-Мушаит на юго-западе королевства. В результате инцидента никто не пострадал.