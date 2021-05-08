Египет усилит контроль для прибывающих из стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса

Власти Египта в рамках борьбы с распространением коронавируса усиливают пограничный контроль для прибывающих из стран, где были обнаружены новые штаммы инфекции. Об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения арабской республики Хала Заид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с появлением новых мутаций коронавируса в мире принимаются дополнительные предупредительные меры карантинного контроля на всех пунктах досмотра при прибытии в страну", - приводятся слова министра в сообщении Минздрава Египта, опубликованном в субботу на странице ведомства в Twitter. При этом подчеркивается, что новые правила будут касаться "как египтян, так и других прибывающих из тех стран, где были обнаружены мутации коронавируса".

Как отмечается в сообщении, прибывающие, помимо первичного медицинского осмотра, будут проходить "дополнительные процедуры экспресс-тестирования, позволяющие выявить наличие заражения в течение 15 минут".

По информации Минздрава, всего с начала пандемии на пунктах контроля медицинский осмотр прошли 5 411 933 человека, прибывших из-за рубежа.

В среду премьер-министр страны Мустафа Мадбули объявил о решении правительства ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений с 6 по 21 мая до 21:00 местного времени. В этот же период запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Помимо этого, закрываются все парки и пляжи, ограничена работа общественного транспорта, а свадьбы и дни рождения разрешается проводить в отелях только на открытых площадках.

В Египте, по последним данным, выявлено 235 140 случаев заболевания COVID-19, 13 779 человек умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией.