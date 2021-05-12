Власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины "Спутник Лайт"
Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник лайт". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Бахрейнское информационное агентство.
По его данным, национальный регулятор проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства. Как уточняет агентство, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.
"Спутник лайт" стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне.
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