Saudi Aramco планирует привлечь $5 млрд

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассчитывает привлечь до $5 млрд за счет размещения облигаций в текущем месяце. Как передает Trend со ссылкой на ngv.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, компания выбрала около 15 банков для управления продажей исламских облигаций (сукук) - как в долларах, так и в национальной валюте. При этом отмечается, что окончательное решение о размещении облигаций пока не принято, компания может отложить продажу в случае ухудшения рыночной конъюнктуры.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с «одной из ведущих энергетических компаний мира» о продаже 1% акций Saudi Aramco. Потенциальная сделка оценивается в $19 млрд.