Король Иордании провел переговоры с президентом Израиля

Король Иордании Абдалла II и президент Израиля Ицхак Герцог провели переговоры и обсудили двустороннее сотрудничество, передает Trend со ссылкой на СМИ.

В ходе телефонного разговора, иорданский лидер поздравил главу еврейского государства с началом пребывания на посту президента — он принес присягу 7 июля. После этого главы государств обсудили двусторонние отношения, политику на Ближнем Востоке, решение палестинского вопроса и недавно заключенную сделку о продаже иорданцам воды израильскими компаниями.

Абдалла II во время этой беседы подчеркнул важность работы по «достижению справедливого и всеобъемлющего мира» между Палестиной и еврейским государством.

Ицхак Герцог после переговоров в своем Twitter назвал израильско-иорданское партнерство стратегическим и способствующим региональному сотрудничеству. «Я сказал Его Величеству (королю Иорданиии — прим. ред.), что намерен работать над укреплением связей между нашими странами на благо наших народов и всего региона», — добавил израильский президент.