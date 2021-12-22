Избирком Ливии предложил перенести выборы на 24 января

Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе намеченных на 24 декабря выборов в стране и предложила провести их 24 января 2022 года. Об этом сообщил в среду ливийский телеканал Libya Al Ahrar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, избирком "предложил определить 24 января следующего года датой первого этапа новых выборов". Избирком также отметил, что "окончательную дату [предстоящих выборов] должна назначить Палата представителей" (парламент) Ливии.

Согласно заявлению избиркома, ливийский парламент до предложенного срока "должен принять необходимые меры по устранению форс-мажорных обстоятельств, препятствующих завершению избирательного процесса".

Ранее в среду специальный парламентский комитет по наблюдению за выборным процессом заявил, что "провести выборы в запланированные сроки, в [ближайшую] пятницу, невозможно". Как заявил глава указанного комитета Хади ас-Сагир, к такому выводу законодатели пришли "после ознакомления с техническими и судебными отчетами [о подготовке к выборам], а также докладами о ситуации в сфере безопасности".

Президентские и парламентские выборы в Ливии были намечены на 24 декабря.