Алжирский футболист умер после сердечного приступа в ходе матча
Алжирский футболист Софьян Лукар умер по дороге в госпиталь после сердечного приступа, который у него случился во время матча второго дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В середине первого тайма матча между "Ораном" и "Саидой" 28-летний Лукар столкнулся с вратарем своей команды ("Саида"). Игроку оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил встречу. Через десять минут футболист перенес сердечный приступ и упал на газон. Лукар был отправлен в больницу, но умер по дороге.
Встреча была остановлена.
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