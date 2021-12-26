Алжирский футболист умер после сердечного приступа в ходе матча

Алжирский футболист Софьян Лукар умер по дороге в госпиталь после сердечного приступа, который у него случился во время матча второго дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В середине первого тайма матча между "Ораном" и "Саидой" 28-летний Лукар столкнулся с вратарем своей команды ("Саида"). Игроку оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил встречу. Через десять минут футболист перенес сердечный приступ и упал на газон. Лукар был отправлен в больницу, но умер по дороге.

Встреча была остановлена.