Арабские страны придерживаются нейтралитета в российско-украинском кризисе

Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе. Об этом заявил в эфире египетского телеканала OnTV помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией, - сказал он. - А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета".

В понедельник по инициативе Каира состоялось экстренное заседание постоянных представителей регионального сообщества. "Лига не собирается вставать на ту или иную сторону, - отметил египетский дипломат. - Мы хотим помочь больше, чем обвинять или осуждать. Мы также пытаемся согласовать позиции для оказания помощи арабским общинам в Украине". Он пояснил, что не все арабские государства представлены в Киеве дипломатически, и поэтому они не могут поддерживать свои диаспоры. "А мы призываем арабов помогать друг другу", - добавил Заки.