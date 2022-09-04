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Экипаж военного вертолета погиб при крушении в Сирии

Арабские страны Материалы 4 сентября 2022 12:01 (UTC +04:00)
Экипаж военного вертолета погиб при крушении в Сирии

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Военный вертолет потерпел крушение к северо-востоку от города Хама в центральной части Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA. Экипаж вертолета погиб при крушении.

По данным телеканала As-Sumaria, на борту вертолета в составе экипажа находились три человека, в том числе один офицер сирийской армии. Транспортное средство загорелось и упало на жилой дом. Здание было повреждено, однако информации о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

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