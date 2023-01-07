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Активы Саудовского суверенного фонда превысили 600 миллиардов долларов

Арабские страны Материалы 7 января 2023 14:50 (UTC +04:00)
Активы Саудовского суверенного фонда превысили 600 миллиардов долларов

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Государственный суверенный фонд Саудовской Аравии занял шестое место в мире по объему средств, увеличив за 2022 год свои активы более чем на 13% — до 607,4 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил саудовский информационный портал "Хабр Аджиль".

По информации портала, по сравнению с 2021 годом фонду в прошлом году удалось увеличить активы с 528 до 607,4 миллиарда долларов, что позволило ему подняться до шестого места в мире.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году для вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии в проекты, имеющие стратегическое значение для национальной экономики. Портфель фонда включает более 200 инвестиций, в частности, в телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, энергетику, зеленые технологии.

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