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Ватикан и Оман установили дипломатические отношения

Арабские страны Материалы 23 февраля 2023 21:15 (UTC +04:00)
Ватикан и Оман установили дипломатические отношения

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Дипломатические отношения установлены между Ватиканом и Султанатом Оман, сообщает в четверг служба печати Святого Престола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Святой Престол и Султанат Оман, желая содействовать взаимопониманию и дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества и руководствуясь принципами суверенного равенства, независимости, территориальной целостности, решили установить дипломатические отношения на уровне апостольской нунциатуры в Султанате Оман и посольства при Святом Престоле", - говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

Теперь Ватикан имеет дипломатические отношения со 184 странами, с Европейским союзом и Мальтийским орденом. Папский город-государство является членом или обладает статусом наблюдателя при разных международных организациях.

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