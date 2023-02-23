Ватикан и Оман установили дипломатические отношения

Дипломатические отношения установлены между Ватиканом и Султанатом Оман, сообщает в четверг служба печати Святого Престола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Святой Престол и Султанат Оман, желая содействовать взаимопониманию и дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества и руководствуясь принципами суверенного равенства, независимости, территориальной целостности, решили установить дипломатические отношения на уровне апостольской нунциатуры в Султанате Оман и посольства при Святом Престоле", - говорится в заявлении ватиканской пресс-службы.

Теперь Ватикан имеет дипломатические отношения со 184 странами, с Европейским союзом и Мальтийским орденом. Папский город-государство является членом или обладает статусом наблюдателя при разных международных организациях.