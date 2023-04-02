Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений

Египет и Сирия ведут предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений спустя более чем 10 лет после их разрыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться в апреле. Это может произойти после окончания месяца рамадан, который в нынешнем году продлится до 21 апреля.

Глава сирийского МИД Фейсал Микдад посетил Каир с рабочим визитом впервые с весны 2011 года, когда в Сирии начался вооруженный конфликт между властями в Дамаске и оппозицией.

Как заявил МИД Египта, в ходе переговоров стороны обсудили "наиболее важные вопросы, представляющие взаимный интерес и касающиеся как двусторонних отношений, так и ситуации в ближневосточном регионе". Министры договорились "активизировать связи между двумя странами на различных уровнях".