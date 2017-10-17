Беларусь и Пакистан обсуждают организацию СП по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции

Беларусь и Пакистан обсуждают организацию совместных производств по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с государственным министром науки и технологии этой страны Достэйном Ханом Домки, сообщили Белта в белорусском диппредставительстве.

"На встрече подробно рассмотрены состояние и перспективы развития науки, технологий и инноваций в Беларуси и Пакистане, вопросы организации совместных производств по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции, определены направления взаимного сотрудничества в области трансферта технологий", - рассказали в посольстве.

Стороны также обсудили реализацию решений второго заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, состоявшегося в Исламабаде в октябре 2016 года, а также повестку третьего заседания, которое планируется провести до конца текущего года в Минске.

Отмечено, что в развитии двустороннего научно-технического взаимодействия особая роль принадлежит белорусско-пакистанскому центру по координации научно-технического и инновационного сотрудничества, который открыт год назад на полях второго официального визита в Пакистан главы белорусского государства.