Беларусь и Испания планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма

18 октября 2017 15:34 (UTC+04:00)

Беларусь и Испания планируют значительно активизировать сотрудничество в сфере туризма. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Павел Латушко, передает корреспондент Белта.

"Мы планируем значительно активизировать сотрудничество в сфере туризма", - заявил Павел Латушко.

Этому, по его словам, будет содействовать открытие в январе 2018 года в Мадриде белорусского павильона на одной из крупнейших туристических выставок в Европе и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.

Azernews Newspaper
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