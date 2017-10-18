Беларусь и Испания планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма

Беларусь и Испания планируют значительно активизировать сотрудничество в сфере туризма. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Павел Латушко, передает корреспондент Белта.

"Мы планируем значительно активизировать сотрудничество в сфере туризма", - заявил Павел Латушко.

Этому, по его словам, будет содействовать открытие в январе 2018 года в Мадриде белорусского павильона на одной из крупнейших туристических выставок в Европе и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.