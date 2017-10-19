Ведущие организации Минпрома Беларуси примут участие в выставке Кубы FIHAV-2017

19 октября 2017 17:37 (UTC+04:00)

Ведущие организации Министерства промышленности примут участие в крупнейшей выставке Кубы FIHAV-2017 с 30 октября по 3 ноября, сообщил Белта пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.

FIHAV - одна из главных выставочных ярмарок не только Кубы, но и Латинской Америки. Возглавит официальную делегацию Беларуси на выставке министр промышленности Виталий Вовк.

На экспозиции будет представлена продукция ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ", ОАО "Белагромаш". В частности, Минский автозавод продемонстрирует седельный тягач МАЗ-544008 и самосвал МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 т, "Амкодор" - погрузчик с бортовым поворотом, бульдозерный поворотный отвал, а также специальное оборудование, Белорусский металлургический завод - металлокорд, бортовую проволоку, катанку, сортовой прокат.

В 2017 году на Кубу подведомственными организациями Минпрома поставлено продукции на общую сумму более $10 млн. Среди экспортированных товаров - тягачи седельные и запчасти ОАО "МАЗ", продукция ОАО "МТЗ", двигатели и запчасти ОАО "ММЗ", оборудование ОАО "Бобруйскагромаш".

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь предлагает создать фонд венчурного финансирования СНГ
Беларусь 15:23
Шелковая сокровищница: Азербайджанские узоры XVI-XVIII веков (ФОТО)
Культура 14:59
Беларусь и Бразилия обсуждают укрепление двусторонних отношений
Беларусь 13:11
Гарантийный фонд для МСП в Беларуси начнет работу в 2018 году
Беларусь 18 октября 17:44
Беларусь и Испания планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма
Беларусь 18 октября 15:34
Беларусь и Испания определили приоритетные направления сотрудничества деловых кругов
Беларусь 18 октября 14:27
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 18 октября 12:55
Беларусь рассчитывает по итогам 2017 года достичь товарооборота с Турцией в $1 млрд
Беларусь 18 октября 12:40
Беларусь организует разнонаправленную подготовку волонтеров для Евроигр-2019
Беларусь 17 октября 17:09
Беларусь нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Бизнес 17 октября 15:53
Иран и Беларусь изучили планы по развитию связей
Беларусь 17 октября 15:39
Беларусь и Пакистан обсуждают организацию СП по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции
Беларусь 17 октября 15:07
Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017"
Беларусь 17 октября 14:06
Бенин заинтересован в развитии контактов с Беларуси
Беларусь 17 октября 13:41
В Баку представят проект "Жили были...", посвященный сказкам
Культура 17 октября 13:05
Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН
Беларусь 17 октября 12:54
В Беларуси запустят первую сеть для "интернета вещей"
Беларусь 17 октября 11:44
"Ты меня зовешь, Азербайджан!" – впечатления российской фотохудожницы (ФОТО)
Культура 17 октября 11:26