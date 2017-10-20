Белорусский инвестиционный форум Belarus calling Asia пройдет 13 ноября в Сингапуре. Информация о мероприятии размещена на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации, сообщает Белта.

Цель мероприятия - представить финансовую систему, интеллектуальный, технологический и инвестиционный потенциал Беларуси, а также установить сотрудничество между белорусскими и азиатскими компаниями, обсудить заинтересованность региональных инвесторов в размещении белорусских долговых инструментов на азиатских фондовых рынках.

Участниками форума станут представители ведущих азиатских торговых и инвестиционных компаний, финансовых институтов, в том числе Bank of China, Эксимбанка Китая, Государственного банка развития Китая, CICC, китайских предприятий и организаций.

С белорусской стороны участие в форуме примут первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, генеральный директор инвестиционного фонда "Зубр Капитал" Олег Хусаенов и другие.

В Беларуси при активном содействии китайских партнеров был создан индустриальный парк "Великий камень". В таких благоприятных условиях Беларусь успешно создает будущее для инновационных технологий и мультимодальной логистики, отметили в НАИП. Беларусь готова предложить азиатским компаниям взаимодействие на белорусском участке нового Шелкового пути. Таким сотрудничеством может стать приход азиатского бизнеса в индустриальный парк "Великий камень".