В Беларуси установили тарифы на услуги по транспортировке нефти

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Это предусмотрено постановлением МАРТ №4 от 15 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



Документом установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси. В частности, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава установлен тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) в размере 307,19 российского рубля, Унеча (Высокое) - Броды - 131,95 российского рубля.



Установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в белорусских рублях. В частности, по маршрутному направлению Речица - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет Br0,55, Речица - Адамова Застава - Br8,13, Речица - линейная производственная диспетчерская станция Мозырь - Br0,47, Речица - Броды - Br1,16.



МАРТ установил также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на территории Беларуси при осуществлении расчетов в иностранной валюте в случаях, предусмотренных белорусским законодательством. В частности, по маршрутному направлению Невель - Полоцк - открытое акционерное общество "Нафтан" тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) составляет 37,51 российского рубля, Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 144 российских рубля, Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 65,47 российского рубля.



Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года.

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