В Беларуси предложили выпустить криптобонды

1 марта 2018 16:32 (UTC+04:00)

В Беларуси предложили выпустить криптобонды. Такое предложение озвучил генеральный директор ЗАО "БелХардГрупп", вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Игорь Мамоненко сегодня на XIX Ассамблее деловых кругов, передает БЕЛТА.

"Мы обсуждали это с Нацбанком, планируем обсуждать с Минфином", - пояснил Игорь Мамоненко. По его мнению, криптотехнологии сегодня позволяют разместить криптобонды и получить хороший эффект для экономики.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, присутствовавший на ассамблее, пояснил журналистам, что пока в Минфин официально предложений касательно криптобондов не поступало. "Очень много вопросов, их надо прорабатывать", - сказал он.

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