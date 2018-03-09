В шахте "Беларуськалия" двоих рабочих завалило при обрушении породы

Обрушение породы произошло в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", в это время там находились двое рабочих, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС Белоруссии.

"В 18:30 в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО "Беларуськалий". По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта — 620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время на участке находились двое рабочих.

"Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала", — сообщают спасатели. Причина ЧП и судьба рабочих выясняются.

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