Беларусь и Камбоджа будут развивать научное сотрудничество

24 апреля 2018 09:53 (UTC+04:00)

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси и Институт гуманитарных наук Королевской академии наук Камбоджи заключили соглашение о научном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Встреча делегаций институтов состоялась в Пекине. Ее основной целью было обсуждение перспектив научного сотрудничества. Белорусскую сторону представляли заместитель директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Дмитрий Примшиц и и.о. руководителя Белорусско-китайского аналитического центра развития Вадим Сугак. С камбоджийской стороны присутствовали заместитель генерального директора Института гуманитарных наук Ки Сереват, заместитель генсекретаря Совета по экологии, социальным и культурным вопросам Аппарата Совета министров Камбоджи Лор Полина, старший научный сотрудник Института биологии и медицины Королевской академии наук Морн Вута.

Стороны обсудили тематику проведения совместных научных исследований, перспективы участия в двусторонних и многосторонних международных научно-исследовательских проектах, направления развития белорусско-камбоджийского научно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров было подписано соглашение о научном сотрудничестве, которое предусматривает развитие и углубление научных связей между Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси и Институтом гуманитарных наук Королевской академии наук Камбоджи, определяет перспективы проведения совместных научных исследований и научно-организационных мероприятий, издания научных публикаций, подготовки и повышения квалификации научных кадров.

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