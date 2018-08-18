Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Сергея Румаса

18 августа 2018 15:19 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу правительства. О соответствующих решениях президент заявил в субботу, передает агентство БелТА.

"Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития", - пишет агентство. Его первым заместителе стал Александр Турчин, который ранее руководил Советом министров. Должность вице-премьера получил Игорь Ляшенко.

Заместителем главы кабмина также назначен Владимир Кухарев. До этого он работал зампредом Комитета госконтроля. Лукашенко пояснил, что Кухарев замется вопросами строительства, ЖКХ, и транспорта. "А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", отметил президент.

Кроме того, вице-премьером назначен Игорь Петришенко, который ранее занимал должность посла Белоруссии в России. Он будет курировать социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

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