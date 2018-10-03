Беларусь и Израиль обсудили сотрудничество в агропромышленной и туристической сферах

3 октября 2018 09:22 (UTC+04:00)

Беларусь и Израиль обсудили инвестиционное сотрудничество в агропромышленной и туристической сферах. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова с министром алии и интеграции Израиля, сопредседателем совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Софой Ландвер, сообщает в среду БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Владимир Скворцов проинформировал Софу Ландвер о состоянии белорусско-израильского инвестиционного сотрудничества и реализуемых в Беларуси совместных проектах в агропромышленной и туристической сферах, а также о коммерческих предложениях, направленных израильской стороне. Собеседники затронули некоторые аспекты, касающиеся кооперации двух стран в ИТ-секторе и области высоких технологий. Обсуждены также вопросы участия израильской делегации в мемориальных мероприятиях в Беларуси, посвященных 75-й годовщине уничтожения Минского гетто.

Во время переговоров затронуты темы двусторонней повестки дня, включая ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам шестого заседания совместного комитета в Иерусалиме в мае 2018 года.

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