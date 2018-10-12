Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси

12 октября 2018 09:20 (UTC+04:00)

Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси. Об этом заявил на пресс-конференции для зарубежных журналистов вице-президент по корпоративному бизнесу компании Huawei в регионе Центральной Азии Чжао Сичу во время международной выставки Huawei Connect 2018, передает в пятницу БЕЛТА.

Чжао Сичу обратил внимание, что в Беларуси высокий уровень подготовки специалистов для сферы информационно-коммуникационных технологий. "В стране много высококвалифицированных работников в области IT, причем мотивированных на постоянное получение новых знаний, это важный фактор для дальнейшего развития государства", - считает вице-президент.

По его словам, Huawei продолжит уделять особое внимание развитию сотрудничества с белорусскими поставщиками программного обеспечения, IT-интеграторами и партнерами. "Мы намерены совместно разрабатывать и внедрять бизнес-сценарии, которые соответствуют специфике Беларуси и могут удовлетворять потребности простых людей", - подчеркнул Чжао Сичу.

Он уверен в том, что перспективы развития сотрудничества с Беларусью огромные, ведь в стране на государственном уровне большое внимание уделяется развитию цифровой экономики.

Международная выставка Huawei Connect 2018 проходит 10-12 октября в Шанхайском всемирном выставочном и конференц- центре. В ней участвуют более 30 тысяч человек из 170 стран мира, в частности, из Беларуси. В их числе ведущие эксперты отрасли, мировые лидеры информационно-коммуникационных технологий, научные специалисты и партнеры.

Во время выставки проходят конференция, а также экспертные встречи, форумы, их в программе больше тысячи, предназначенные для совместного глубокого осмысления вызовов и возможностей разрабатываемых и внедряемых в мире интеллектуальных новинок.

На конференции большое внимание уделяется обсуждению перспектив развития искусственного интеллекта, 5G, Интернета вещей, облачных технологий. Международные эксперты сходятся во мнении, что Huawei дает серьезные преимущества и обеспечивает высочайшее качество обслуживания клиентов за счет интеграции искусственного интеллекта, интеллектуальных устройств, сетей и облака. Компания совместно с партнерами внедряет революционные для сферы решения и приближает коммерческое использование сетей 5G во взаимодействии с зарубежными коллегами из разных стран мира.

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