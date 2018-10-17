Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ

17 октября 2018 11:40 (UTC+04:00)

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси зарегистрировало национальные ресурсы по оказанию международной помощи в Сети реагирования и оказания помощи (RANET) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в среду сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси.

Сеть RANET образована в 2005 году в рамках стратегии МАГАТЭ по поддержке практической реализации Конвенции о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации. Участницей конвенции является и Беларусь. Свои ресурсы в сети на данный момент зарегистрировало 31 государство, включая Германию, Китай, Россию, США, Украину, Францию и Японию.

"Для регистрации в RANET Беларусь определила национальные ресурсы, где работают квалифицированные специалисты, есть оборудование и материалы, которые могут быть предоставлены для оказания помощи другому государству. В том числе это структуры МЧС Беларуси - Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, Республиканский отряд специального назначения, Госатомнадзор, Департамент по материальным резервам и Университет гражданской защиты", - рассказали в МЧС.

Основные цели RANET - предоставление международной помощи, согласование механизмов ее оказания и соответствующий обмен информацией в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций. Сеть оказывает международную помощь по просьбе государства, где произошла ЧС.

Пострадавшее государство обращается за помощью в Центр инцидентов и аварийных ситуаций МАГАТЭ. Центр использует RANET для определения национальных ресурсов, соответствующих запросу. После согласовываются финансовые и организационные условия оказания помощи. При получении согласия от руководства стран, которые были определены наиболее оптимальными, национальные ресурсы включаются в объединенную международную команду. Она оказывает помощь на территории пострадавшего государства либо дистанционно консультирует под общей координацией МАГАТЭ.

RANET предоставляет помощь или консультирует в таких областях, как обеззараживание, оценка доз, отбор проб в окружающей среде и их анализ, медицинская помощь, оценка ядерной установки, радиационное обследование, поиск источников ионизирующего излучения и их утилизация.

Регистрация ресурсов Беларуси в сети RANET позволит расширить повестку сотрудничества с МАГАТЭ и упростить процедуры оказания международной помощи при реализации конвенции о помощи. Также она будет содействовать международному позиционированию Беларуси в роли страны, способной обеспечить аварийную готовность и реагирование на ядерные или радиационные ЧС на собственной территории, оказать высококвалифицированную помощь другим государствам.

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