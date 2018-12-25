Белоруссия расценивает размещение базы США в Польше как источник угрозы

25 декабря 2018 12:08 (UTC+04:00)

Белоруссия воспринимает размещение базы США на территории Польши как источник военной угрозы, заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Что касается Беларуси, то любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства, то есть является фактором или совокупностью факторов, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы, как это определено в военной доктрине Республики Беларусь", - заявил Равков, отвечая на вопрос об отношении Минска к размещению в Польше базы США.

По его словам, в этой связи заявления Варшавы белорусская сторона "воспринимает серьезно", поскольку это "может активизировать дальнейший рост напряженности по линии "Запад-Восток".

"Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности", - добавил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польши не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить. В декабре Дуда в интервью изданию "Виртуальная Польша" сообщил, что решение о создании в Польше постоянной военной базы США может быть принято уже весной. По его мнению, это усилит безопасность польского государства, а также региона в целом.

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