Белоруссия расценивает размещение базы США в Польше как источник угрозы

Белоруссия воспринимает размещение базы США на территории Польши как источник военной угрозы, заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").
"Что касается Беларуси, то любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства, то есть является фактором или совокупностью факторов, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы, как это определено в военной доктрине Республики Беларусь", - заявил Равков, отвечая на вопрос об отношении Минска к размещению в Польше базы США.
По его словам, в этой связи заявления Варшавы белорусская сторона "воспринимает серьезно", поскольку это "может активизировать дальнейший рост напряженности по линии "Запад-Восток".
"Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности", - добавил собеседник агентства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польши не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить. В декабре Дуда в интервью изданию "Виртуальная Польша" сообщил, что решение о создании в Польше постоянной военной базы США может быть принято уже весной. По его мнению, это усилит безопасность польского государства, а также региона в целом.
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