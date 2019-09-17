В Беларуси определены правовые основы рейтинговой деятельности

Национальный банк Беларуси, формируя правовые основы осуществления рейтинговой деятельности, утвердил инструкцию о требованиях к методологии, порядке составления и представления главному регулятору отчетности и иной информации рейтингового агентства. Как передает Trend, об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.



Инструкция утверждена постановлением Нацбанка №324 от 12 августа 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Она устанавливает требования к методологии рейтингового агентства, порядок представления в Национальный банк и согласования с ним методологии, а также вносимых в нее изменений, определяет порядок и сроки составления и представления в Нацбанк отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности.



В соответствии с инструкцией рейтинговое агентство может иметь одну или несколько методологий, необходимых для осуществления деятельности. Методология, а также вносимые в нее изменения утверждаются методологическим комитетом в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами рейтингового агентства. Отчетность и иная информация в сфере осуществления рейтинговой деятельности составляется на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, договоров и иной информации о деятельности рейтингового агентства, которая может быть подтверждена документально.



Также Нацбанком принято положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности в Беларуси (постановление регулятора №325 от 12 августа 2019 года).



Оба постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.



Как отмечают в Нацбанке, определение требований и условий осуществления рейтинговой деятельности позволит сформировать правовые основы создания национальных рейтинговых агентств. "Внедрение системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале будет способствовать дальнейшему развитию отечественного финансового рынка и повышению его прозрачности, в том числе путем представления объективной информации о состоянии организаций, получивших рейтинг", - добавили в управлении информации и общественных связей регулятора.

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