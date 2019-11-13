Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций

13 ноября 2019 09:38 (UTC+04:00)

Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций. Об этом в Вене заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"С Raiffeisen Bank мы обсуждаем возможности дальнейшего выхода Беларуси на рынок еврооблигаций. Это для нас уже стандартная практика. Raiffeisen Bank участвовал в дебютном размещении еврооблигаций. Дважды мы успешно размещали еврооблигации, привлекли $2 млрд. На рынок вышел Банк развития. Во всех этих сделках принимал участие Raiffeisen Bank", - сказал министр финансов.

Ранее, 1 ноября, во время "Кастрычніцкага эканамічнага форума" Максим Ермолович заявил, что Беларусь планирует в 2020 году разместить на внешних рынках еврооблигации на $1,35 млрд. "Мы сохраняем возможность выхода на внешний рынок с новыми выпусками еврооблигаций. Планируем, что новое размещение сделаем в следующем году", - сказал он.

Эти планы, по словам министра, вполне реализуемы. "На наш взгляд, они не создают какого-либо риска для платежей по государственному долгу, потому что возможность взять такой объем средств с рынка на сегодня существует достаточно высокая. Причем взять по приемлемым ценам", - отметил министр. Эта возможность подкрепляется в том числе той активностью по открытию новых рынков, которую Минфин проводил в прошлом.

В целом у Беларуси достаточно большие возможности по привлечению ресурсов с внешнего рынка, подчеркнул Максим Ермолович. "Мы дебютировали в текущем году на российском рынке, подготовили и реализуем программу по размещению суверенных облигаций Беларуси в российских рублях на российском фондовом рынке", - сказал министр в начале ноября.

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