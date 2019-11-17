Румас и Медведев обсудят интеграционные дорожные карты

17 ноября 2019 10:58 (UTC+04:00)

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев 19 ноября в Москве примут участие в заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на БЕЛТА, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы журналистов после участия в голосовании на парламентских выборах на избирательном участке в Москве.

По словам посла, один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства.

"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Владимир Семашко

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