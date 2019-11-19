Беларусь и Черногория рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения, сообщил сегодня журналистам вице-президент Палаты экономики Черногории Иван Савелич во время Белорусско-черногорского бизнес-форума, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Сегодня здесь представители авиакомпании Montenegro Airlines, и мы будем говорить о прямом рейсе из Минска в Черногорию для того, чтобы развивать туризм. Кроме того, это позволит нам в дальнейшем лучше взаимодействовать, развивать бизнес, в том числе в сельском хозяйстве, в энергетике. Малые и средние предприятия также найдут свое место в будущем сотрудничестве", - сказал Иван Савелич.



Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что в 2018 году, по разным оценкам, около 35-40 тыс. белорусских туристов посетили Черногорию. "Конечно, в летнее время это направление востребовано, из Гродно и Гомеля летают чартеры. Есть рейс в Белград, откуда затем можно добраться до Черногории. Чтобы говорить о регулярном рейсе в Черногорию, нужны экономические расчеты наших национальных авиакомпаний, потому что такая работа всегда ведется на взаимовыгодной основе", - подчеркнул он.



Представители бизнес-кругов двух стран сегодня проведут переговоры о перспективах сотрудничества в сферах транспорта, туризма, строительства и торговли строительными материалами, энергетики, металлообработки, деревообработки, мясной промышленности, аудита и бухгалтерского учета, консалтинга и др. "У Беларуси и Черногории сейчас небольшой товарооборот, это новый рынок для нас. Одна из ниш в нашем двустороннем взаимодействии - продукция деревообработки. Эта отрасль прошла глубокую модернизацию, и товары востребованы на зарубежных рынках. Еще одна тема - логистика. У Черногории есть эксклюзивные позиции по продуктам питания, и мы как партнеры можем сыграть свою роль в работе на рынок ЕАЭС. Еще одно направление - туристические, транспортные, IT-услуги", - рассказал Владимир Улахович.



Посол Черногории в России и Беларуси (по совместительству) Рамиз Башич отметил необходимость ускорить развитие экономических отношений между Беларусью и Черногорией. "Среди белорусских туристов Черногория пользуется большой популярностью. Мы можем также сотрудничать в сельском хозяйстве, промышленности. В Беларуси много производств и продуктов, которые нам интересны", - обратил внимание он.



Сегодня пройдут презентации делового климата Беларуси и Черногории. На форуме также намечено подписание соглашения о сотрудничестве между БелТПП и Палатой экономики Черногории в сфере внешнеэкономической деятельности. "Мы в течение нескольких лет вели переговоры через посольства, и наконец у нас получилось прийти к результату. Надеюсь, что этот форум - первый в ряду множества мероприятий, которые позволят развивать экономическое сотрудничество между нашими странами", - резюмировал Иван Савелич.

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