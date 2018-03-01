Началось строительство железной дороги от Пекина до нового района Сюнъань (ФОТО)

28 февраля первый в китайском новом районе Сюнъань крупный транспортно-коммуникационный проект - строительство железной дороги от Пекина до Сюнъаня - начал свою реализацию.

Общая протяженность дороги составит 92,4 километров, вдоль нее будут установлены пять станций. Общая сумма инвестиций составила 33,53 миллиарда юаней. Начало строительства железных путей Пекин-Сюнъань обозначает запуск строительства базовой инфраструктуры нового района.

Железная дорога Пекин-Сюнъань представляет собой самую удобную и эффективную транспортную инфраструктуру, которая соединяет новый район Сюнъань, новый аэропорт Пекина и его городской район. Доехать до Сюнъаня из городского района Пекина может будет всего за 30 минут.

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