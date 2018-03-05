Объем заграничного туризма в Китае превысил 130 млн. человек (ФОТО)

5 марта 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно докладу, опубликованному первого марта Институтом туризма Китая и туроператором Ctrip, в 2017 году объем заграничного туризма среди жителей КНР превысил 130 миллионов человек, масштаб расходов достиг 115,29 миллиарда долларов, Китай продолжает оставаться крупнейшим в мире источником туристов.

В целом, в заграничных поездках китайцев появились тенденции "улучшенного потребления и качественного туризма". Выросла доля туристов, которые выбирают более совершенные и персонализированные туристические продукты, более того, глубже знакомятся с местом пребывания. Изменились и цели поездок в другие страны и районы – от простых посещений достопримечательностей и покупок китайцы перешли к наслаждению качественной средой и условиями проживания за границей. Зарубежный туризм уже стал критерием по оценке степени счастья семей и молодых людей в китайских городах.

В 2017 году в десятку самых популярных туристических мест среди китайских отдыхающих попали Таиланд, Япония, Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, США, Республика Корея и Мальдивы.

Для привлечения китайцев многочисленные туристические места выдвигают разные меры. Индонезия надеется на привлечение китайских туристов с целью создания 10 "новых островов Бали". Страны Юго-Восточной Азии планируют инвестировать более 100 миллиардов долларов в строительство новых аэропортов, железных дорог, отелей и тематических парков, а также принимать больше китайских туристов. В основных туристических городах Японии увеличиваются услуги на китайском языке в главных местах с достопримечательностями, а также в торговых центрах. Вместе в этим, китайским туристам предоставляются гиды, разговаривающие на китайском языке, более того, всесторонне продвигается распространенная среди китайцев мобильная оплата. В прошлом году сотни тысяч предприятий в более 30 странах и районах мира поддерживали оплату через Alipay и WeChat.

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Azernews Newspaper
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