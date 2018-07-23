В первой половине 2018 года по газопроводу Центральная Азия - Китай поставлено 16,36 миллиона тонн природного газа

В первом полугодии текущего года по газопроводу Центральная Азия - Китай поступило 16,36 миллиона тонн природного газа, что на 18,75 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в таможенной службе КПП Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай).

Данный газопровод берет начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос. Газопровод общей протяженностью 1833 километров обеспечивает газом 400 миллионов жителей в регионе.

После введения в строй транснационального газопровода Центральная Азия - Китай в конце 2009 года по нему в Китай было транспортировано в общей сложности 159,37 миллиона тонн газа. Не менее 15 процентов от общего объема природного газа, ежегодно потребляемого в Китае, приходится на газ из Центральной Азии.

Сообщается, что основной объем поставок по магистральному газопроводу осуществляется из Туркменистана и Узбекистана, однако в дополнение к этому удалось наладить поставки и из Казахстана.

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