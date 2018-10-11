Компания Huawei представила самостоятельно разработанные чипы искусственного интеллекта

11 октября 2018 17:49 (UTC+04:00)

На международной выставке и форуме HUAWEI CONNECT 2018 заместитель председателя правления китайской компании Huawei Сюй Чжицзюнь официально представил два чипа искусственного интеллекта, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Два вида чипа носят наименования Ascend 910 и Ascend 310. В настоящее время Ascend 910 является чипом с самой большой плотностью расчетов, по вычислительной мощности превосходит чипы Google и NVIDIA.

Согласно данным, чипы серии Ascend основаны на самостоятельно разработанной компанией Huawei структуре «Давинчи». Ascend 910 базируется на технологии 7nm, ориентирован на высокоэффективный расчет, поступит в продажу во втором квартале 2019 года. Ascend 310 основан на технологии 12nm, главное внимание – низкое энергопотребление, чип совсем скоро выйдет на рынок.

Сюй Чжицзюнь отметил, что эти два чипа искусственного интеллекта не будут продаваться индивидуально, они будут поставляться в составе модулей, в том числе блока ускорения, карты ускорения и серверной интеграции.

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