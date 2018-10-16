Число жертв наезда на автомобиле на толпу в Китае возросло до двух

Число жертв наезда легкового автомобиля на толпу в Китае возросло до двух человек. Как сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на портал Pengpai, в больнице умер один из девяти пострадавших.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе Гуанлин города Янчжоу (восточная провинции Цзянсу) во время работ по сносу расположенных у дороги незаконных построек. У мужчины по фамилии Вэй, которому принадлежало незаконное строение, возник конфликт с рабочими. После словесной перепалки он направился в свой автомобиль и намеренно совершил наезд на людей.

Легковой автомобиль на высокой скорости влетел на разделительный тротуар с кустами и сбил группу рабочих в оранжевых жилетах. Сидевший за рулем транспортного средства мужчина был на месте задержан полицией.

Согласно данным местных СМИ, мужчина ранее проигнорировал предупреждение от местных властей о незаконности возведенного им строения, а также предписание о его сносе.

В результате наезда на толпу один человек погиб на месте, еще один умер позже в больнице. Угрозы для жизни еще восьми госпитализированных нет.

Сразу после инцидента, пишет портал, сидевший за рулем автомобиля мужчина был избит рабочими. Местная полиция продолжает расследование происшествия.

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