Посол России в Китае: мир заинтересован в урегулировании торговых споров США и КНР

26 декабря 2018 12:38 (UTC+04:00)

Участники международных экономических отношений заинтересованы в том, чтобы Китай и Соединенные Штаты достигли договоренностей по вопросам торговли. Такое мнение высказал в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В мировой торговле сейчас совершаются тектонические сдвиги, в том числе есть даже такой термин, как "торговая война", идущая между Соединенными Штатами и Китаем, - сказал Денисов. - Все заинтересованы в том, чтобы и американцы, и китайцы достигли каких-либо договоренностей, потому что перепады в торговле влияют на весь мир, в том числе и на нас".

По словам посла, "Россия в большом количестве экспортирует в КНР сырье и топливо, поэтому, если динамика экономического роста Китая замедлится, это скажется на его потребностях в энергетических ресурсах". "Пока этого не происходит, - указал Денисов. - Мы видим нарастание поставок". "Однако стабильность, предсказуемость мировой торговли, возможность планировать экономические процессы, подразумевающие торговый обмен на какой-то длительный период времени - это благо для всех", - подчеркнул посол.

Глава российской дипмиссии также выразил уверенность в том, что решения спорных вопросов могут быть найдены, если будет применен так называемый сбалансированный подход, когда "компромисс между сторонами лежит где-то посередине стола переговоров, может смещаться в ту или иную сторону, но не подразумевает "нокаута одного из партнеров". "Такие переговоры ведутся и в рамках Всемирной торговой организации, и здесь наши позиции с китайскими партнерами достаточно близки", - резюмировал Денисов.

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