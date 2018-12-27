На северо-западе Китая построят еще одну высокоскоростную железную дорогу

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Сообщается, что объем инвестиций в проект составит 55,16 млрд юаней (7,94 млрд долларов США). Новая дорога, которая свяжет города Сиань и Яньань, призвана содействовать развитию западных регионов страны и ликвидации бедности.

Протяженность железной дороги составит 292 км, на ней будут действовать 11 станций, максимальная скорость движения поездов по ней составит 350 км в час, а ее пропускная способность - 30 млн пассажиров в год.

Строительство планируется завершить через четыре с половиной года.

Ранее сообщалось, что на последнюю неделю 2018 года Китай запланировал открытие 10 новых железных дорог, включая несколько высокоскоростных. Это позволит увеличить общую протяженность высокоскоростных железных дорог страны до 29 тыс. км.

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