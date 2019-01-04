СМИ: У побережья Китая столкнулись два судна

4 января 2019 10:02 (UTC+04:00)

Рыболовецкая шхуна затонула в пятницу утром после столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья восточной китайской провинции Фуцзянь. Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, пропавшими без вести числятся восемь человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда. О причинах инцидента информации не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае из-за землетрясения эвакуировали 220 человек
Китай 08:09
Китай и США проведут переговоры по торговле на уровне замминистров
Китай 07:21
Производство стали в Китае выросло
Китай 07:01
Китай планирует улучшить комплексные бондовые зоны
Китай 02:26
Jaguar Land Rover отзывает автомобили в Китае из-за возможных нарушений в работе двигателя
Китай 01:28
В Китае 259 туристических мест высшего уровня - министерство
Китай 00:38
Лента новостей
В Турции на границе с Ираном произошла перестрелка
Турция 11:04
Казахстанский тенге продолжает укрепляться к доллару
Казахстан 11:01
Граждане Азербайджана значительно увеличили покупку недвижимости в Турции
Бизнес 11:01
Студенты Бакинской Высшей школы нефти заняли лидирующие места на конкурсе «Есть идея!» (ФОТО)
Общество 10:47
Бренд UNEC прошел государственную регистрацию в Турции
Общество 10:42
Азербайджанская нефть третьего января подешевела
Энергетика 10:28
Первое солнечное затмение в текущем году произойдет 6 января
Общество 10:24
TPAO получила лицензию на разведку нефти и газа в трех турецких провинциях
Энергетика 10:08
Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Алеппо
Россия 10:08