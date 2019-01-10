Инфляция в Китае по итогам 2018 года составила 2,1%

10 января 2019 10:22 (UTC+04:00)

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам 2018 года вырос на 2,1% по сравнению с 2017 года, что оказалось ниже ожиданий властей в 3%, свидетельствуют данные государственного статистического управления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В декабре годовая инфляция выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным ведомства, в декабре инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,9%, в сельской местности также на 1,9%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 2,5%, на непродовольственные — на 1,7%. Цены на потребительские товары увеличились на 2,2%, на услуги — на 2,1%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 2,7% в предыдущем месяце. Показатель не совпал с прогнозами аналитиков, которые ожидали замедления до 1,6%.

Услуги здравоохранения в декабре подорожали на 2,5%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,3%, на жилье — на 2,2%, цены на транспорт и связь упали на 0,7%, уточняет статистическое управление.

Цены на свежие фрукты в декабре выросли на 9,4%, а на свежие овощи и зелень — на 4,2,% по сравнению с тем же периодом 2017 года, цены на мясную продукцию выросли на 0,8%, при этом свинина подешевела на 1,5%.

В целом по итогам 2018 инфляция по стране составила 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом, когда он упал на 2,4%.

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