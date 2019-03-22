Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае выросло до 44 человек

22 марта 2019 06:20 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе на востоке Китая выросло до 44, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на пресс-конференцию мэра города Яньчэня, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что в инциденте пострадали 90 человек.

Ранее сообщалось о шести погибших.

21 марта на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов, произошел взрыв. Взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода. Причина взрыва пока не установлена.

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