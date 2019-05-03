В Китае двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут

3 мая 2019 08:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере два ребенка погибли, еще семь получили ранения, когда торнадо опрокинул надувной батут на территории уезда Лайюань в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел в четверг в 14:50 по местному времени, когда внезапный порыв ветра перевернул установленный на площади Цзюймаюань батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома.

На размещенных в интернете видеороликах видно, как присутствующие на площади граждане пытались самостоятельно перевернуть конструкцию. Однако, по данным Sina, провести спасательные работы удалось только после прибытия на место происшествия пожарных бригад.

Сообщается, что в результате инцидента один ребенок погиб на месте, еще один умер в больнице. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.

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