Тайфун "Лекима" привел к отмене более 5,5 тыс. авиарейсов в Китае

15 августа 2019 13:44 (UTC+04:00)

Сверхмощный тайфун "Лекима" за несколько дней привел в Китае к отмене свыше 5,5 тыс. авиарейсов, что в несколько раз превышает обычный среднестатистический показатель за месяц. Такую цифру озвучил в четверг заместитель начальника центра по контролю над перевозками Управления гражданской авиации (УГА) КНР Сунь Шаохуа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все подразделения УГА следовали принципу "безопасность прежде всего", предпринимая тщательные и своевременные меры, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - В целях обеспечения безопасности гражданских воздушных перевозок в период тайфуна были приложены необходимые усилия для предоставления пассажирам оптимальных услуг с учетом изменений графика полетов".

Для сравнения чиновник привел статистику июля, когда за месяц по стране из-за непогоды в общей сложности было отменено 1,8 тыс. рейсов.

Тайфун с 9 по 12 августа так или иначе затронул девять провинций КНР, подвергнув риску более 8,9 млн человек и унеся десятки жизней. Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов свыше 1,7 млн человек. Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, где в некоторых районах тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение.

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